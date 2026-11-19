Элизабет Дебики и Брэд Питт / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Новые злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), в котором главную роль сыграл Брэд Питт. На красной дорожке к нему присоединились коллеги по фильму: сначала Элизабет Дебики, а затем — Скотт Каан и Карла Гуджино.

Питт был одет в темно-синий свитер с круглым вырезом, широкие темные брюки с кожаным ремнем и длинное двубортное пальто. Лук он дополнил кожаными ботинками, тонкой золотой цепочкой и очками с тонированными линзами.

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Элизабет Дебики и Брэд Питт / © Associated Press

Дебики сияла в черном макси-платье с откровенным декольте, доходившим до пупка, из весенней коллекции Francesco Murano 2027. Актриса надела его на голое тело. Ткань мягко драпировалась на лифе, а многочисленные собранные складки подчеркивали талию и бедра. Юбка расширялась к низу и переходила в шлейф.

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Элизабет Дебики и Брэд Питт / © Associated Press

Элизабет дополнила образ серебристым браслетом на руке. Она сделала прическу с мягкими локонами и нежный макияж.

Элизабет Дебики и Брэд Питт / © Associated Press

Карла Гуджино позировала в ярко-оранжевом платье, расшитом бисером, с двумя каплевидными вырезами и шлейфом. Скотт Каан выбрал голубой костюм с легким блеском, коричневую майку и лоферы с металлическими деталями.

Скотт Каан, Элизабет Дебики, Брэд Питт и Карла Гуджино / © Associated Press

О фильме

В новом фильме Брэд Питт вновь сыграл роль Клиффа Бута — героя «Однажды в… Голливуде». Режиссером выступил Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино. События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1977 году, через восемь лет после событий предыдущего фильма.

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Бут подрабатывает барменом и киномехаником, а также берется решать деликатные проблемы представителей Голливуда. Однажды к нему обращается агент Карен Кросби, которую сыграла Элизабет Дебики. Она представляет интересы телезвезды Чарли Питерса в исполнении Скотта Каана. Карла Гуджино сыграла его жену Тони. Знакомство с этим кругом людей втягивает Клиффа в криминальную историю, полную амбиций и опасностей.

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