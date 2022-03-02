Бренд Balenciaga поддержал украинских беженцев

Весь мир сейчас поддерживает Украину и украинский народ, которые борются с вторжением России в мирные города нашей страны.
Известный французский Модный дом тоже не остался в стороне. Balenciaga оказал финансовую помощь беженцам.
В своем Instagram бренд опубликовал фото украинского флага, а все свои остальные публикации скрыл, и дал ссылки на ресурсы для оказания финансовой помощи украинским беженцам.
"Мы за мир и пожертвовали WFP на первую гуманитарную помощь украинским беженцам. В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине. Перейдите по ссылке в био, чтобы сделать пожертвование прямо сейчас", - гласит сообщение от Balenciaga.
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