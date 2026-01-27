Бренд Schiaparelli воссоздал похищенные из Лувра драгоценности для Недели моды в Париже

Теяна Тейлор / © Getty Images

Американская актриса Теяна Тейлор, буквально стала королевой на Неделе высокой моды в Париже. Она появилась на показе бренда Schiaparelli и стала главной звездой мероприятия.

Актриса пришла на показ в абсолютно прозрачном ансамбле из кружева шантальи, который включал топ с длинными рукавами и юбку. Также Теяна дополнила наряд прозрачными перчатками и длинным пальто-жакетом, которое просто накинула на плечи. Однако не прозрачное платье Тейлор или ее высокие платформы украли все внимание, а украшения, которые она надела.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри создал для своей коллекции весна-лето 2026 эти украшения и они являются воссозданием ювелирных изделий, похищенных из Лувра в прошлом октябре — драгоценности французской короны. В частности Теяна надела тиару с жемчугом и стразами и огромную брошь в виде банта.

Роузберри рассказал перед показом, что добавил в эту работу (как и в другие реплики, появлявшиеся на подиуме) больше оттенка Скиапарелли.

«Я шел домой пешком из офиса — это было сразу после того, как драгоценности украли из Лувра, — рассказывает он, — и я подумал: разве не было бы интересно переосмыслить те луврские украшения, которые исчезли?» Так он и сделал. Правда, в собственной, «роузберризованной» версии. Здесь — жемчужная и бриллиантовая тиара императрицы Евгении и узел-декор на переде ее корсажа во всем своем величии, хотя и еще более роскошные, если такое вообще возможно. «Мы сделали их более трехмерными», — говорит он.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Именно в этом Роузберри отлично справляется — превращает новостную тему в нечто уместное для самого высокого бастиона роскоши: высокой моды. Когда Тейана Тейлор появилась в «драгоценностях ограбления» кутюр дизайнера снова стал «вирусным».

А мы же напомним вам, как выглядели реальные драгоценности украденные из музея в сердце Парижа.

Тиара инператрицы Евгении / Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre