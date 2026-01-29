ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Британская актриса блеснула прозрачным бюстье на премьере фильма

31-летняя Ханако Футман выбрала для своего появления на мероприятии деловой костюм с пикантным акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ханако Футман

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман посетила в Лондоне премьеру криминального триллера «Ограбление в Лос-Анджелесе».

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман / © Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в деловом темно-синем костюме в белую полоску, который состоял из двубортного жакета оверсайз и прямых брюк. Но главным акцентом в ее луке было соблазнительное белье — черный прозрачный бюстье, которым она сверкала на камеры.

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман / © Associated Press

Аутфит Футман дополнила черными лакированными туфлями с ремешками, украшенными камнями. У Ханако была укладка с локонами и челкой и нежный макияж с черными стрелками и персиковой помадой. В ушах у актрисы были длинные серьги с камнями, на шее — золотая деликатная цепочка, а на руках — золотые кольца.

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
326
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie