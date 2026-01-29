- Дата публикации
Британская актриса блеснула прозрачным бюстье на премьере фильма
31-летняя Ханако Футман выбрала для своего появления на мероприятии деловой костюм с пикантным акцентом.
Ханако Футман посетила в Лондоне премьеру криминального триллера «Ограбление в Лос-Анджелесе».
На красной дорожке актриса появилась в деловом темно-синем костюме в белую полоску, который состоял из двубортного жакета оверсайз и прямых брюк. Но главным акцентом в ее луке было соблазнительное белье — черный прозрачный бюстье, которым она сверкала на камеры.
Аутфит Футман дополнила черными лакированными туфлями с ремешками, украшенными камнями. У Ханако была укладка с локонами и челкой и нежный макияж с черными стрелками и персиковой помадой. В ушах у актрисы были длинные серьги с камнями, на шее — золотая деликатная цепочка, а на руках — золотые кольца.