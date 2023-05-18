Звезда "Дряни" сверкнула прозрачным бюстгальтером на премьере фильма в Каннах

Одним из самых ожидаемых фильмов 76-го Каннского кинофестиваля является фильм "Индиана Джонс и реликвия судьбы", который стал продолжением культовой франшизы.

Главные роли в этой части, которая станет пятой, исполнят Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж.

На премьеру фильма они тоже пришли вместе и позировали для фотографов напротив старого автомобиля.

Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж / Фото: Associated Press

Для мероприятия Фиби надела белый костюм, который состоял из классических прямых брюк со стрелками и жакета с завязкой на талии. У жакета было довольно глубокое декольте из-под которого было видно ее полупрозрачный бюстгальтер.

Фиби Уоллер-Бридж / Фото: Associated Press

Завершили этот роскошный образ несколько лаконичных украшений, укладка и красная помада.

Фиби Уоллер-Бридж / Фото: Associated Press

Читатйте также: