Звезда "Дряни" сверкнула прозрачным бюстгальтером на премьере фильма в Каннах

37-летняя знаменитость выбрала total look с пикантным акцентом.
Одним из самых ожидаемых фильмов 76-го Каннского кинофестиваля является фильм "Индиана Джонс и реликвия судьбы", который стал продолжением культовой франшизы.
Главные роли в этой части, которая станет пятой, исполнят Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж.
На премьеру фильма они тоже пришли вместе и позировали для фотографов напротив старого автомобиля.
Для мероприятия Фиби надела белый костюм, который состоял из классических прямых брюк со стрелками и жакета с завязкой на талии. У жакета было довольно глубокое декольте из-под которого было видно ее полупрозрачный бюстгальтер.
Завершили этот роскошный образ несколько лаконичных украшений, укладка и красная помада.
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