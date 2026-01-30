ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Британская актриса в кружевном топе и замшевой мини-юбке посетила кинособытие в Лондоне

33-летняя Джорджина Касл сочетала в своем образе разные фактуры.

Алина Онопа
Джорджина Касл

Джорджина Касл / © Associated Press

Джорджина Касл стала гостьей премьеры фильма ужасов "Помогите", которая состоялась в Лондоне.

Для своего появления на ивенте девушка выбрала стильный лук. На ней был замшевый коричневый костюм с металлическими заклепками, состоящий из куртки оверсайз и асимметричной мини-юбки интересного кроя.

Джорджина Касл / © Associated Press

Джорджина Касл / © Associated Press

На звезде также был черный кружевной топ, под который она надела черное боди. Наряд Касл скомбинировала с черными лакированными туфлями-лодочками.

Джорджина Касл / © Associated Press

Джорджина Касл / © Associated Press

Джорджина собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с длинными ресницами и помадой ягодного оттенка и украсила уши бриллиантовыми серьгами-кольцами.

Джорджина Касл / © Associated Press

Джорджина Касл / © Associated Press

