Британская артистка Charli XCX без юбки появилась на премьере фильма

Charli XCX / © Associated Press

Британская артистка Charli XCX посетила премьеру фильма «Момент», которая состоялась в Picturehouse Central в Лондоне. Для своего появления она выбрала дерзкий лук.

Звезда предстала перед фотокамерами в кожаной куртке с молнией-застежкой, под которой на ней было только белье или боди.

Charli XCX / © Associated Press

Аутфит Charli XCX дополнила экстравагантными кожаными черными ботфортами с молниями. У певицы была идеально ровная укладка с прикорневым объемом, максимально натуральный макияж и маникюр цвета гнилой вишни. Шею она украсила бриллиантовым колье, а руки — кольцами с камнями.

Charli XCX / © Associated Press

Напомним, Charli XCX на премьеру фильма «Буремный перевал» надела бальное золотое асимметричное платье от Vivienne Westwood.