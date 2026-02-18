ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
68
1 мин

Британская артистка Charli XCX без юбки появилась на премьере фильма

Charli XCX в провокационном кожаном образе посетила кинособытие.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Charli XCX

Charli XCX / © Associated Press

Британская артистка Charli XCX посетила премьеру фильма «Момент», которая состоялась в Picturehouse Central в Лондоне. Для своего появления она выбрала дерзкий лук.

Звезда предстала перед фотокамерами в кожаной куртке с молнией-застежкой, под которой на ней было только белье или боди.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Аутфит Charli XCX дополнила экстравагантными кожаными черными ботфортами с молниями. У певицы была идеально ровная укладка с прикорневым объемом, максимально натуральный макияж и маникюр цвета гнилой вишни. Шею она украсила бриллиантовым колье, а руки — кольцами с камнями.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Напомним, Charli XCX на премьеру фильма «Буремный перевал» надела бальное золотое асимметричное платье от Vivienne Westwood.

68
