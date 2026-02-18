- Дата публикации
Категория
- Шоу-бизнес
Британская артистка Charli XCX без юбки появилась на премьере фильма
Charli XCX в провокационном кожаном образе посетила кинособытие.
Британская артистка Charli XCX посетила премьеру фильма «Момент», которая состоялась в Picturehouse Central в Лондоне. Для своего появления она выбрала дерзкий лук.
Звезда предстала перед фотокамерами в кожаной куртке с молнией-застежкой, под которой на ней было только белье или боди.
Аутфит Charli XCX дополнила экстравагантными кожаными черными ботфортами с молниями. У певицы была идеально ровная укладка с прикорневым объемом, максимально натуральный макияж и маникюр цвета гнилой вишни. Шею она украсила бриллиантовым колье, а руки — кольцами с камнями.
Напомним, Charli XCX на премьеру фильма «Буремный перевал» надела бальное золотое асимметричное платье от Vivienne Westwood.