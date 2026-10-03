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- Шоу-бизнес
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Британская модель сверкнула прозрачным бюстгальтером на улицах Лондона
Джессика Гейл в пикантном аутфите вышла на прогулку.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram фотографии своего нового образа. Фотосет она устроила во время прогулки по Лондону.
Джесс была одета в кремовый укороченный кардиган с рукавами длиной три четверти, который она застегнула только на верхние пуговицы. Под ним был кружевной прозрачный бюстгальтер, который прекрасно подчеркнул ее пышную грудь.
Верх она сочетала с атласной юбкой миди в стиле нижнего белья с низкой посадкой, которая облегала бедра. Ее подол украшало белое кружево, а пояс — небольшой бантик. Такой наряд оставил живот открытым и подчеркнул талию Гейл.
Аутфит Джессика дополнила мюлями на шпильках и карамельной замшевой сумкой с золотистой фурнитурой. На запястьях у нее были изящные браслеты, а на пальцах — кольца.
Гейл уложила волосы мягкими волнами и сделала пробор посередине. Макияж с пышными ресницами, румянцем и розовым блеском на губах завершил ее лук. Также Джессика продемонстрировала светлый маникюр.