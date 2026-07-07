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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Британская модель в бирюзовом наряде похвасталась красивой фигурой на отдыхе

Джессика Гейл опубликовала в соцсети фотографии со своего отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл порадовала подписчиков в Instagram серией новых снимков, сделанных на отдыхе у моря.

«Лето в цвете», — подписала она фотографии.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Для съемки красавица выбрала эффектный бирюзовый наряд, который идеально подчеркнул ее загорелую красивую фигуру.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Наряд состоял из кроп-топа в стиле лифа с кольцом и завязкой-халтером и длинной юбки с драпировкой на бедрах и высоким разрезом.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика дополнила наряд серебристыми босоножками на высоких шпильках. В ушах у нее были длинные разноцветные серьги, а на руках — парные металлические браслеты.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Волосы она уложила в мягкие локоны и сделала нежный макияж.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На фотографиях Гейл позировала на фоне морского побережья и среди средиземноморской растительности в лучах солнца.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
43
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