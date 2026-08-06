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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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682
Время на прочтение
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Британская модель в лимонном ажурном микробикини похвасталась стройной фигурой

Джессика Гейл выглядела соблазнительно в откровенном купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха, на которой она позирует на большом диване в просторной гостиной.

Для фотосета модель выбрала крошечное ажурное бикини нежного лимонного оттенка. Купальник состоял из треугольного лифа на тонких завязках и плавок-стрингов с высокой посадкой на бедрах. Пляжный наряд подчеркнул пышное декольте Джес, ее плоский живот и стройные ноги.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы и белый педикюр. В ушах у нее были серьги-гвоздики с бриллиантами, а на руках — золотые браслеты и кольца.

Напомним, ранее Джессика Гейл продемонстрировала фигуру в крошечном бикини с рюшами.

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