Британская модель в оливковом бикини продемонстрировала загорелую фигуру

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — поделилась в Instagram серией снимков, которые она сделала во время отдыха в Дубае.

Девушка устроила себе импровизированный фотосет на пляже и возле бассейна.

Позировала Джессика в стильном бикини оливкового цвета с завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Она похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.

У Гейл были распущенные волосы, нежный макияж и молочный французский маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, руки — золотыми браслетами и кольцами, а ноги — золотыми цепочками.

Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный образ в черном платье с обнаженной спиной.