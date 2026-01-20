- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Британская модель в оливковом бикини продемонстрировала загорелую фигуру
Джессика Гейл наслаждается отдыхом в Арабских Эмиратах.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — поделилась в Instagram серией снимков, которые она сделала во время отдыха в Дубае.
Девушка устроила себе импровизированный фотосет на пляже и возле бассейна.
Позировала Джессика в стильном бикини оливкового цвета с завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Она похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.
У Гейл были распущенные волосы, нежный макияж и молочный французский маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, руки — золотыми браслетами и кольцами, а ноги — золотыми цепочками.
Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный образ в черном платье с обнаженной спиной.