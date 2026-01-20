ТСН в социальных сетях

ua
en
Шоу-бизнес
49
1 мин

Британская модель в оливковом бикини продемонстрировала загорелую фигуру

Джессика Гейл наслаждается отдыхом в Арабских Эмиратах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — поделилась в Instagram серией снимков, которые она сделала во время отдыха в Дубае.

Девушка устроила себе импровизированный фотосет на пляже и возле бассейна.

Позировала Джессика в стильном бикини оливкового цвета с завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Она похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.

У Гейл были распущенные волосы, нежный макияж и молочный французский маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, руки — золотыми браслетами и кольцами, а ноги — золотыми цепочками.

Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала соблазнительный образ в черном платье с обнаженной спиной.

49
