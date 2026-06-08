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- Шоу-бизнес
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Британская модель в питоновом купальнике похвасталась упругими ягодицами
Джессика Гейл вышла на подиум в купальнике со змеиным принтом.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Джессика Хейл приняла участие в Miami Swim Week и показала в Instagram один из своих эффектных пляжных образов.
Блондинка позировала на камеру в стильном сплошном купальнике с питоновым принтом, в котором похвасталась упругими ягодицами.
Джесс дополнила аутфит волнистой укладкой, макияжем с глянцевым блеском на губах, французским маникюром и золотыми украшениями.
Напомним, сестра Джессики — Ева Гейл — также приняла участие в Miami Swim Week. Она продефилировала в миниатюрном бикини цвета сливочного масла, украшенном золотистыми камнями и бисером.