Британская модель в питоновом купальнике похвасталась упругими ягодицами

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Джессика Хейл приняла участие в Miami Swim Week и показала в Instagram один из своих эффектных пляжных образов.

Блондинка позировала на камеру в стильном сплошном купальнике с питоновым принтом, в котором похвасталась упругими ягодицами.

Джессика Гейл

Джесс дополнила аутфит волнистой укладкой, макияжем с глянцевым блеском на губах, французским маникюром и золотыми украшениями.

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Джессика Гейл

Напомним, сестра Джессики — Ева Гейл — также приняла участие в Miami Swim Week. Она продефилировала в миниатюрном бикини цвета сливочного масла, украшенном золотистыми камнями и бисером.

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