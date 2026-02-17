- Дата публикации
Британская модель в плавках похвасталась плоским животом и тонкой талией на пляже
Джессика Гейл порадовала фолловеров новыми снимками с отдыха в Таиланде.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — поделилась в Instagram новыми фото с отдыха в райском уголке планеты — на острове Пхи-Пхи.
Блондинка устроила фотосет на пляже, попивая кокосовую воду. На этот раз красавица позировала в укороченном топе, под которым не было лифа, и черных плавках.
Джесс похвасталась плоским животом, тонкой талией и стройными ногами.
У Гейл были распущенные волосы, макияж с длинными ресницами и молочный маникюр. Руки она украсила золотыми браслетами и кольцами с камнями.
Напомним, в прошлый раз Джессика Хейл в гламурном купальнике цвета металлик с пуговицами на лифе продемонстрировала стройную фигуру.