Британская модель в плавках похвасталась плоским животом и тонкой талией на пляже

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — поделилась в Instagram новыми фото с отдыха в райском уголке планеты — на острове Пхи-Пхи.

Блондинка устроила фотосет на пляже, попивая кокосовую воду. На этот раз красавица позировала в укороченном топе, под которым не было лифа, и черных плавках.

Джесс похвасталась плоским животом, тонкой талией и стройными ногами.

У Гейл были распущенные волосы, макияж с длинными ресницами и молочный маникюр. Руки она украсила золотыми браслетами и кольцами с камнями.

Напомним, в прошлый раз Джессика Хейл в гламурном купальнике цвета металлик с пуговицами на лифе продемонстрировала стройную фигуру.