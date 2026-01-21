Британская модель в прозрачном платье с цветочными аппликациями позировала на пляже в Дубае

Джессика Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — опубликовала в Instagram серию снимков со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Блондинка похвасталась смелым и одновременно нежным аутфитом.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица устроила себе импровизированный фотосет в кафе на пляже. Позировала Гейл босиком. Она была одета в прозрачное белое длинное платье приталенного силуэта, украшенное белыми цветочными аппликациями, под которым на ней были белые стринги.

Джессика Гейл

Наряд имел откровенное декольте и высокий разрез сбоку, через который она продемонстрировала стройные ноги.

Реклама

Джессика Гейл

Гейл сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж, французский маникюр и белый педикюр. Лук она завершила золотыми украшениями.

Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл в оливковом бикини похвасталась красивым загаром и стройной фигурой.