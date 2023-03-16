Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Британская телезвезда эффектным платьем подчеркнула сексуальное декольте и пышные ягодицы

Британская телезвезда эффектным платьем подчеркнула сексуальное декольте и пышные ягодицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Британская телезвезда эффектным платьем подчеркнула сексуальное декольте и пышные ягодицы

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри обожает хвастаться сексуальными аутфитами.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram свое новое фото. Красавица похвасталась эффектным луком.

Ферри одела обтягивающее темно-бежевое платье миди с металлическими каплями и на тонких бретельках, идеально подчеркнувшее ее сексуальный бюст и пышную пятую точку.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Образ Ферри дополнила укладкой с локонами и насыщенным макияжем глаз.

Напомним, Хлоя Ферри показала снимок с отдыха в СПА. Она в оранжево-синем бикини на завязках продемонстрировала соблазнительную грудь.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
986
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация