Британская телезвезда эффектным платьем подчеркнула сексуальное декольте и пышные ягодицы

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram свое новое фото. Красавица похвасталась эффектным луком.

Ферри одела обтягивающее темно-бежевое платье миди с металлическими каплями и на тонких бретельках, идеально подчеркнувшее ее сексуальный бюст и пышную пятую точку.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Образ Ферри дополнила укладкой с локонами и насыщенным макияжем глаз.

Напомним, Хлоя Ферри показала снимок с отдыха в СПА. Она в оранжево-синем бикини на завязках продемонстрировала соблазнительную грудь.

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