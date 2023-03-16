Британская телезвезда эффектным платьем подчеркнула сексуальное декольте и пышные ягодицы

Хлоя Ферри обожает хвастаться сексуальными аутфитами.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram свое новое фото. Красавица похвасталась эффектным луком.
Ферри одела обтягивающее темно-бежевое платье миди с металлическими каплями и на тонких бретельках, идеально подчеркнувшее ее сексуальный бюст и пышную пятую точку.
Образ Ферри дополнила укладкой с локонами и насыщенным макияжем глаз.
Напомним, Хлоя Ферри показала снимок с отдыха в СПА. Она в оранжево-синем бикини на завязках продемонстрировала соблазнительную грудь.
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