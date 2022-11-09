Британская телезвезда костюмом в сетку подчеркнула сексуальные формы

Хлоя Ферри обожает хвастаться своей обольстительной фигурой.
Звезда реалити-шоу и телеведущая – Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа.
Хлоя одела черный костюм в сетку, состоявший из кроп-топа с длинными рукавами и лосин. Под ним на женщине были черные стринги и бежевый бюстгальтер. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы звезды реалити.
Ферри с разных ракурсов продемонстрировала свои формы и похвасталась сексуальными ягодицами.
Лук женщина дополнила босоножками с пластиковым каблуком, прической с локонами и вечерним макияжем.
Напомним, Хлоя в купальнике лаймового оттенка похвасталась сексуальным бюстом.
Читайте также: