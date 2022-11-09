Британская телезвезда костюмом в сетку подчеркнула сексуальные формы

Звезда реалити-шоу и телеведущая – Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа.

Хлоя одела черный костюм в сетку, состоявший из кроп-топа с длинными рукавами и лосин. Под ним на женщине были черные стринги и бежевый бюстгальтер. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы звезды реалити.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри с разных ракурсов продемонстрировала свои формы и похвасталась сексуальными ягодицами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Лук женщина дополнила босоножками с пластиковым каблуком, прической с локонами и вечерним макияжем.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя в купальнике лаймового оттенка похвасталась сексуальным бюстом.

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