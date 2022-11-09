Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Британская телезвезда костюмом в сетку подчеркнула сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
646
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Британская телезвезда костюмом в сетку подчеркнула сексуальные формы

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри обожает хвастаться своей обольстительной фигурой.

Звезда реалити-шоу и телеведущая – Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа.

Хлоя одела черный костюм в сетку, состоявший из кроп-топа с длинными рукавами и лосин. Под ним на женщине были черные стринги и бежевый бюстгальтер. Наряд идеально подчеркнул сексуальные формы звезды реалити.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри с разных ракурсов продемонстрировала свои формы и похвасталась сексуальными ягодицами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Лук женщина дополнила босоножками с пластиковым каблуком, прической с локонами и вечерним макияжем.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя в купальнике лаймового оттенка похвасталась сексуальным бюстом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
646
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация