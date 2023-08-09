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Британская телезвезда в кружевном белье продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст

Британская телезвезда в кружевном белье продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
966
Время на прочтение
1 мин
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Британская телезвезда в кружевном белье продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри любит хвастаться в соцсети соблазнительными формами в белье.

Британская телезвезда Хлоя Ферри сделала селфи у себя в гардеробной и показала их в Instagram.

Перед зеркалом знаменитость предстала в черном кружевном белье. Хлоя продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри сделала гладкую укладку, зачесав волосы назад, макияж с длинными ресницами и длинный розовый маникюр.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри продемонстрировала соблазнительную фигуру в мини-платье цвета индиго с обнаженным животом.

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Дата публикации
Просмотры
966
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