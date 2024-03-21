Британская телезвезда в латексном мини-платье продемонстрировала сексуальный бюст

Хлоя Ферри в соблазнительном луке сходила на вечеринку.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии, на которых показала соблазнительный лук, в котором она развлеклась на вечеринке.

Хлоя надела латексное мини-платье с пикантным декольте, которое подчеркнуло ее пышный и сексуальный бюст.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Аутфит Ферри дополнила черными босоножками, укладкой с локонами, насыщенным вечерним макияжем и золотыми браслетами и часами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А подруга Хлои была одета в латексный кэтсьют, который скомбинировала с босоножками на высокой платформе и каблуках.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри похвасталась гламурным пляжным образом в леопардовом купальнике.

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