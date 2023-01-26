Без бюстгальтера: британская телезвезда в прозрачном комбинезоне похвасталась сексуальными формами

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая – Хлоя Ферри – пополнила гардероб новой сексуальной вещью. Красавица примерила обновку и устроила в ней ипровизированную фотосессию. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Позировала Ферри в черном обтягивающем с принтом комбинезоне и с вырезом на спине, идеально подчеркнувшем ее сексуальные формы. Под нарядом были только черные стринги, поэтому обнаженной грудью она с удовольствием сверкала перед камерой.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Аутфит Хлоя дополнила черными ботильонами и жемчужным колье с тремя нитями. Она сделала себе укладку и насыщенный вечерний макияж.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Ферри похвасталась сексуальной фигурой в изумрудном кэтсьюте с брюками клеш, вырезом на спине и пикантным декольте.

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