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Британская телезвезда в розовом кружевном белье продемонстрировала сексуальную фигуру

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Британская телезвезда в розовом кружевном белье продемонстрировала сексуальную фигуру

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри продолжает хвастаться соблазнительными прелестями.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — опубликовала в Instagram новое горячее фото, которое она сделала на кухне.

На нем женщина предстала в розовом кружевном белье, идеально подчеркнувшем ее сексуальную фигуру. Нам даже показалось, что бюстгальтер немного маловат для ее пышного бюста, но он все равно прекрасно идет ее обольстительному образу.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой лук Ферри дополнила укладкой и макияжем с акцентом на пышных ресницах.

Напомним, в прошлый раз Хлоя похвасталась своими формами в коричневом кружевном комплекте.

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