Британская телезвезда в розовом кружевном белье продемонстрировала сексуальную фигуру

Хлоя Ферри продолжает хвастаться соблазнительными прелестями.
Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — опубликовала в Instagram новое горячее фото, которое она сделала на кухне.
На нем женщина предстала в розовом кружевном белье, идеально подчеркнувшем ее сексуальную фигуру. Нам даже показалось, что бюстгальтер немного маловат для ее пышного бюста, но он все равно прекрасно идет ее обольстительному образу.
Свой лук Ферри дополнила укладкой и макияжем с акцентом на пышных ресницах.
Напомним, в прошлый раз Хлоя похвасталась своими формами в коричневом кружевном комплекте.
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