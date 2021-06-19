Британская телезвезда в сексуальном бельевом комплекте похвасталась пышными формами

Хлоя Ферри обожает эпатировать фолловеров своими откровенными образами.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые горячие снимки. Красотка пополнила свой гардероб сексуальным бельевым кружевным комплектом, который состоял из бюстгальтера, трусов и корсета.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Она решила его примерить и продемонстрировать поклонникам, как он на ней сидит.

Белье идеально подчеркнуло ее пышные формы. Выглядела Хлоя очень сексуально.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Волосы Ферри распустила и выровняла, а также сделала насыщенный макияж. На руке у нее был браслет и часы. Белый маникюр завершил лук звезды реалити.

Ранее Хлоя в белом бикини похвасталась своей пышной пятой точкой.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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