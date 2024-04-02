Британская телезвезда в шоколадном бикини похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию горячих фотографий.

Знаменитость устроила себе фотосет перед зеркалом в гардеробной. Она надела бикини трендового шоколадного цвета на завязках. Хлоя похвасталась стройной фигурой и пышным сексуальным декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Лук Ферри дополнила милой прической, макияжем с нарощенными длинными ресницами и французским маникюром. В ушах у нее были золотые серьги, на руках – часы, браслеты и кольца, а в пупке – пирсинг в форме сердца.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри продемонстрировала сексуальные формы в шоколадном белье.

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