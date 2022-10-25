Британская звезда реалити пришла на светское мероприятие в золотом платье со смелым декольте и разрезом

Зара Макдермотт сияла на церемонии в роскошном наряде, которое подчеркнуло и ее стройную фигуру и соблазнительную грудь.
В Лондоне состоялась церемония вручения наград премии Pride of Britain Awards 2022, на которой собралось множество звездных красавиц.
Наше внимание привлекла звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Зара Макдермотт. Девушка выбрала для своего аутфита золотое платье по фигуре с драпировкой, идеально сидевшей на ее стройной фигуре.
Наряд имело откровенное декольте, которое подчеркнуло ее роскошный сексуальный бюст, и высокий разрез, который позволил Заре продемонстрировать стройные красивые ноги.
Образ Макдермотт дополнила туфлями-лодочками цвета металлик. Волосы она уложила назад, сделала макияж в максимально естественных оттенках и украсила уши серьгами-кольцами с бриллиантами.
Браслеты и французский маникюр завершили эффектный лук Зары.
Напомним, на премии Pride of Britain Awards сияла также британская актриса Даниэль Харольд, которая была одета в кокетливое черное кружевное платье-бюстье с соблазнительным декольте.
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