Шоу-бизнес
140
1 мин

Британская звезда реалити в голубом бикини похвасталась упругими ягодицами

Ева Гейл обожает фотографироваться и сниматься в купальниках.

Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" и сестра Джессики Хейл - Ева Хейл - поделилась в Instagram видео с отдыха.

Девушка релаксировала возле бассейна. Она плавала, загорала и каталась на подвесной качели.

Ева была одета в стильное голубое бикини с принтом и на завязках. Она продемонстрировала соблазнительную фигуру и упругие ягодицы.

Напомним, ранее Ева Хейл показала пышные формы в романтическом желтом купальнике с белым кружевом.

Дата публикации
Количество просмотров
140
