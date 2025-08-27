- Дата публикации
Британская звезда реалити в голубом бикини похвасталась упругими ягодицами
Ева Гейл обожает фотографироваться и сниматься в купальниках.
Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" и сестра Джессики Хейл - Ева Хейл - поделилась в Instagram видео с отдыха.
Девушка релаксировала возле бассейна. Она плавала, загорала и каталась на подвесной качели.
Ева была одета в стильное голубое бикини с принтом и на завязках. Она продемонстрировала соблазнительную фигуру и упругие ягодицы.
Напомним, ранее Ева Хейл показала пышные формы в романтическом желтом купальнике с белым кружевом.