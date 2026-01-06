- Дата публикации
Британская звезда реалити в шоколадном платье похвасталась красивым бюстом
Ева Гейл в пикантном аутфите сходила на ужин в ресторан.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки своего нового вечернего образа, в котором она выглядела привлекательно.
Блондинка была одета в облегающее платье миди темно-шоколадного цвета. Наряд имел халтер и кружево в зоне декольте, которое подчеркнуло ее красивую пышную грудь. Обута она была в черные остроносые туфли.
Аутфит Гейл дополнила прической с локонами и макияжем с розовым блеском на губах. Лук она завершила золотыми украшениями.
«Зимние ночи», — подписала фото Ева.
Напомним, Ева Гейл в боди с откровенным декольте устроила фотосессию.