Британская звезда реалити в шоколадном платье похвасталась красивым бюстом

Ева Гейл

Реклама

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Ева Гейл — опубликовала в Instagram снимки своего нового вечернего образа, в котором она выглядела привлекательно.

Ева Гейл

Блондинка была одета в облегающее платье миди темно-шоколадного цвета. Наряд имел халтер и кружево в зоне декольте, которое подчеркнуло ее красивую пышную грудь. Обута она была в черные остроносые туфли.

Ева Гейл

Аутфит Гейл дополнила прической с локонами и макияжем с розовым блеском на губах. Лук она завершила золотыми украшениями.

Реклама

«Зимние ночи», — подписала фото Ева.

Ева Гейл

Напомним, Ева Гейл в боди с откровенным декольте устроила фотосессию.