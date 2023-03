Британская звезда в платье с декольте до пупка сходила на премьеру фильма

Британская актриса Бетанни Хейр попала в объективы папарацци по дороге на премьеру фильма All Of Those Voices, состоявшуюся в Лондоне.

Для такого события звезда выбрала черное атласное платье макси с американским проймой и откровенным декольте до пупка. Наряд также имел высокий разрез. В этом луке Бетанни выглядела сексуально.

Бетанни Хейр / Фото: Getty Images

Волосы она собрала в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотые маленькие серьги-кольца, а на шее - деликатная золотая подвеска на цепочке.

Напомним, другая актриса Лотти Томлинсон появилась на премьере фильма в черном полупрозрачном обтягивающем платье, под которым отсутствовало белье.

