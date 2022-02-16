Британские аристократки - сестры Спенсер - посетили шоу Michael Kors в Нью-Йорке

Британские аристократки – сестры леди Элиза и Амелия Спенсер – посетили Неделю моды в Нью-Йорке.

Сестры Спенсер посетили шоу Michael Kors. Элиза надела белый брючный костюм, декорирован серебристыми стразами на воротнике и дополнен туфлями на каблуках в оттенке серебристый металлик. В ушах у девушки были красивые серьги каплевидной формы, на шее было такое же колье, а на пальце сверкало кольцо в форме сердца. Светлые волосы она распустила и расчесала по пробору и сделала дневной макияж.

Элиза Спенсер и Амелия Спенсер / Associated Press

Амелия Спенсер была одета в костюм-тройку с леопардовым принтом. Короткий жакет и мини-юбка практически сливались и выглядели как платье. На ногах девушки были сатиновые черные лодочки на шпильке.

Сестры в руках держали клатчи. Из украшений Амелия также выбрала серьги-висюльки и похожий макияж, как у сестры.

Показ Michael Kors посетила и актриса Блейк Лайвли вместе со своей старшей сестрой Робин.

Блейк Лайвли с сестрой Робин / Getty Images

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