Британский красавчик Гарри Стайлз вышел на красную дорожку в балетках Chanel с бантиками

Гарри Стайлз / © Associated Press

32-летний британский певец Гарри Стайлз любит эпатажные образы, благодаря которым привлекает к себе внимание на светских мероприятиях, поэтому неудивительно, что снова решил поэкспериментировать. Певец посетил вручение музыкальной церемонии Brit Awards и вышел на красную дорожку.

Гарри Стайлз / © Associated Press

Стайлз надел образ от Chanel из коллекции Métiers d’Art 2026. В частности он выбрал черный оверсайз костюм в полоску с пиджаком и брюками, а также не классическую белую рубашку, а легкого мятного оттенка. Также актер дополнил лук галстуком.

Однако главной акцентной деталью образа стала обувь Гарри, ведь певец надел культовые балетки от Chanel с бантиками и логотипом на мысе. Носил обувь он с белыми носками.

Гарри Стайлз / © Associated Press

Напомним, что во время презентации коллекции Métiers d’Art в Нью-Йорке дизайнер бренда Chanel Матье Блази представил также очень креативные красные сапоги с полосками. Похожую обувь носила главная героиня сериала о «Чудо-женщине" — актриса Линда Картер.