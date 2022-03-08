Британский танцовщик ушел из русского балета

Премьер Мариинского театра Ксандер Париш из-за агрессии России решил покинуть театр.

Британский артист балета Ксандер Париш решил покинуть Россию и Мариинский балет из-за агрессии РФ к Украине.

Об этом танцовщик написал на своей странице в Instagram.

"Уважаемые друзья, сегодня вечером я должен был выступить с "Жизель" в Мариинском театре, но вместо этого из-за ужасной ситуации я принял тяжелое решение покинуть Россию, по крайней мере, к миру", — написал Париш.

Ксандер также поддержал украинский народ.

"Мое сердце людям Украины, ближним и далеким, в том числе @kate_chebykina, которая запечатлена со мной здесь в @jivoy_dance "Мне не страшно"… Я молюсь, чтобы наступил мир и раны были исцелены Божьей благодатью", — написал Париш.

Напомним, голливудская актриса Энн Хэтэуэй поддержала Украину публикацией в своем Instagram.

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