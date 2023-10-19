Британский врач в кожаной мини-юбке продемонстрировал стройные волосатые ноги на красной дорожке

44-летний Рандж Синг выбрал для своего появления на светском ивенте образ total black.
Британский врач, телеведущий и писатель – Рандж Сингх – посетил церемонию вручения премии PinkNews Awards 2023 в Лондоне.
Рандж появился на красной дорожке в черной рубашке, которую решил не застегивать на верхние пуговицы, и черной кожаной юбке до колен с серебряной флористической вышивкой. Своим коротким нарядом Синг подчеркнул стройные волосатые ноги.
Образ он дополнил черными кожаными ботильонами на стойких каблуках.
Врач уверенно позировал фотографам, демонстрируя свою красивую искреннюю улыбку.
Напомню, а польско-британская дрэг-квин Алексис Сен-Пит пришла на ивент в экстравагантном розовом топе в виде треугольника, повторявшего рельеф груди и плоского живота.
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