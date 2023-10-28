Бритни Спирс своими мемуарами "отодвинула" принца Гарри на второй план

Скандальные мемуары Бритни Спирс, вышедшие на этой неделе, уже стали бестселлером и потеснили на полках книжных магазинов книгу принца Гарри.

Поп-звезда Бритни Спирс заявила, что ее автобиография "Женщина во мне" стала самым продаваемым мемуаром о знаменитостях всех времен после ее дебюта 24 октября. Об этом Бритни написала своим поклонникам в социальной сети X, где у нее 55 миллионов подписчиков.

Знаменитость опубликовала короткое видео и изображение обложки The Woman In Me и написала: "Это происходит!!! Моя книга — самые продаваемые мемуары о знаменитостях в истории, и это только первый день!!!".

Также в подписи Бритни поблагодарила поклонников, которые поддерживают ее. Добавив, что она всех очень любит.

It’s happening ✨ !!! My book is the highest selling celebrity memoir in history and it’s only day 1 !!! Thank you to the fans who have been so supportive !!! Love you all !!! #TheWomaninMe @gallerybooks @simonandschuster pic.twitter.com/62ti4sUb4h — Britney Spears (@britneyspears) October 25, 2023

Предыдущий рекорд по продажам принадлежал принцу Гарри и его мемуарам "Запасной", которые наделали много шума, но были потеснены с первого места книгой Спирс. Напомним, книга "Запасной" рассказывает о жизни Гарри в королевской семье, она мгновенно стала бестселлером New York Times после выхода в январе 2023 года.

Мемуары принца Гарри "Запасной" / Фото: Associated Press

Напомним, ранее во время анонса своей книги Бритни Спирс шокировала заявлением о том, что ее экс-бойфренд Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт.

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