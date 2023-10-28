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Бритни Спирс своими мемуарами "отодвинула" принца Гарри на второй план

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
1 мин
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Бритни Спирс своими мемуарами "отодвинула" принца Гарри на второй план

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Скандальные мемуары Бритни Спирс, вышедшие на этой неделе, уже стали бестселлером и потеснили на полках книжных магазинов книгу принца Гарри.

Поп-звезда Бритни Спирс заявила, что ее автобиография "Женщина во мне" стала самым продаваемым мемуаром о знаменитостях всех времен после ее дебюта 24 октября. Об этом Бритни написала своим поклонникам в социальной сети X, где у нее 55 миллионов подписчиков.

Знаменитость опубликовала короткое видео и изображение обложки The Woman In Me и написала: "Это происходит!!! Моя книга — самые продаваемые мемуары о знаменитостях в истории, и это только первый день!!!".

Также в подписи Бритни поблагодарила поклонников, которые поддерживают ее. Добавив, что она всех очень любит.

Предыдущий рекорд по продажам принадлежал принцу Гарри и его мемуарам "Запасной", которые наделали много шума, но были потеснены с первого места книгой Спирс. Напомним, книга "Запасной" рассказывает о жизни Гарри в королевской семье, она мгновенно стала бестселлером New York Times после выхода в январе 2023 года.

Мемуары принца Гарри
Мемуары принца Гарри "Запасной" / Фото: Associated Press

Напомним, ранее во время анонса своей книги Бритни Спирс шокировала заявлением о том, что ее экс-бойфренд Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт.

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Дата публикации
Просмотры
368
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