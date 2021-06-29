Бритни Спирс в красном бикини нежится на пляже на Гавайях

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари наслаждаются солнечным отдыхом на Гавайях.

На прошлой неделе поп-дива дала показания в суде по делу опеки над ней. А в понедельник Бритни и ее возлюбленный отправились на отдых. Спирс уже опубликовала видео для поклонников с островов, показала, как лежала на песке у океана в красном бикини, и вид из их номера.

Также читайте Экс-муж Бритни Спирс прокомментировал ее скандальное заявление в суде против опеки отца

"Я снова сделала это! Мауи 2! Я езжу на самой дешевой машине, известной человечеству, но это довольно весело. Мне нравится шум ночного океана, и мне нравится слышать смех людей с моего балкона… Здесь единение, и оно бесконечно! Вот я играю в грязи и создаю ангелов на песке в океана… Еще больше… больше, чем можно поделиться… больше мечтать… больше надеяться… и еще много нужно молиться! Бог благословит всех нас!" - написала Спирс под видео.

Сэм Асгари также показал, как они с Бритни тренируются. У себя в блоге он показал ролик, где Спирс ходит на беговой дорожке, а он демонстрирует свои бицепсы.

Пара вместе с 2016 года, познакомилась на съемках клипа Бритни на песню Slumber Party. В течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми Спирса, который контролирует ее финансовое состояние, которое оценивается в 60 миллионов долларов и жизнь певицы.

На прошлой неделе в суде Бритни сказала, что она несчастна и хочет, чтобы опекунство ее отца закончилось.

Бритни Спирс и Джейми Спирс / Associated Press

Впервые общественность услышала напрямую от Бритни о ее жизни за последние несколько лет, и ее рассказ вызвал шок у многих. Выступая в суде по аудиосвязи, она рассказала, что ей против ее воли поставили внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. А также во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "как будто пьяной" на протяжении 5 лет. В суде Спирс заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка. И избавиться от принудительного контроля, который продолжается 13 лет.

Позже артистка попросила прощения у своих поклонников за то, что обманывала их все это время и говорила, что с ней все в порядке

Читайте также: Жизнь поп-принцессы: история успеха и борьбы Бритни Спирс

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку