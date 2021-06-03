Бритни Спирс в откровенном купальнике с пикантным декольте станцевала перед фанами

Поп-дива в последнее время публикует в Instagram очень странные снимки.

Бритни Спирс часто танцует перед камерой и выкладывает эти видео в своем блоге в соцсети. На днях певица решила станцевать на камеру и сделать несколько новых фото.

Звезда надела желтый слитный купальник с откровенным вырезом на декольте и в виде стрингов сзади, а сверху - черный полушубок и обула высокие белые сапоги.

"Я знаю ... картинки немного расплывчаты, но мой телефон все так же двигался, вот почему! Я сняла их вчера ради забавы ... Я никогда не показываю свою задницу в Instagram и нет ... я не ношу стринги! Ну что ж ... вот и моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь!" - такую подпись оставила Бритни под фотографиями.

Ранее Спирс говорила, что свой Instagram ведет в целом только ради развлечения. А вот ее поклонники всерьез обеспокоены тем контентом, которым Бритни делится с ними.

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