Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц хотят ребенка, но рожать пока не собираются

Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

Реклама

Источник, близкий к паре, поженившейся в 2022 году, сообщил, что они хотят иметь много детей, и по крайней мере один из них не будет их биологическим ребенком.

«В этом вопросе Никола и Бруклин полностью сходятся во мнениях: оба хотят иметь много детей, и по крайней мере одного из них — усыновить. Они оба понимают, что находятся в невероятно привилегированном положении, и поэтому очень хотят отплатить добром; предложить обездоленному младенцу или ребенку наилучшую возможную жизнь. Они много об этом говорили», — говорит все тот же источник.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Он рассказал изданию The Sun, что Никола, по всей видимости, сейчас весит около 40 кг, сбросив лишние килограммы для своей следующей роли в кино, а это значит, что выносить собственного ребенка сейчас, похоже, невозможно, пишет Daily Mail.

Реклама

В интервью газете The Times в 2022 году Никола рассказала, что Бруклин хотел завести детей раньше, чем она, но оба они хотели большую семью.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

«Он хочет детей уже вчера», — сказала она изданию, добавив, что хочет подождать «пару лет». «Мы определенно хотим большую семью. У него трое братьев и сестер, а у меня семеро».

Ранее, напомним, стало известно, сколько денег Никола Пельтц получает от своего отца на карманные расходы и эта сумма поистине шокирует.