Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

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У 27-летнего Бруклина Бекхэма и 31-летней Николы Пельтц было две свадьбы. Первая состоялась 9 апреля 2022 года во Флориде с участием 300 гостей и звездных родителей жениха — Виктории и Дэвида Бекхэм. А вторая — 2 августа 2025-го года, когда супруги решили обновить свои брачные клятвы в поместье семьи Пельтц в Бедфорде, и это была скромная, тихая и приватная церемония для самых близких. На этот праздник пара не пригласила семью Бекхэмов (ни родителей Бруклина, ни его братьев). Это было связано с серьезным ухудшением отношений Бруклина с родителями, с которыми он полностью прекратил общение.

Именно с присутствием на первой свадьбе родителей Бруклина и связано решение пары не праздновать больше никогда ее годовщину.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

По словам инсайдеров, первая свадьба Бруклина и Николы — это событие, которое они вспоминают не с теплотой, а вторая, на которой они возобновили свои клятвы в присутствии только ее семьи и друзей, хранит в себе множество счастливых воспоминаний. Поэтому в дальнейшем они решили, что именно эту дату будут отмечать публично вместе.

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На фоне семейной драмы Бруклин неоднократно демонстрировал, насколько близок к жене. В социальных сетях он регулярно публикует романтические фотографии с Николой и говорит о своих чувствах к ней. И годовщина свадьбы стала еще одним поводом для супругов подчеркнуть свою сплоченность.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

Ранее, напомним, Никола Пельтц позировала в нижнем белье на шезлонге и в объятиях мужа Бруклина Бекхэма.

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