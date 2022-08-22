Бруклин Бекхэм объяснил, зачем взял фамилию жены Николы после их свадьбы

Когда Бруклин Бекхэм женился на Николе Пельтц в апреле 2022 года и взял двойную фамилию, многих это удивило. Парень объяснил такое решение.

23-летний Бруклин Бекхэм рассказал, что он и его 27-летняя супруга Никола Пельц хотели, чтобы их фамилия зазвучала по-другому. В беседе с E! Daily Pop Бруклин объяснил, почему он взял фамилию жены: "Я просто думал, что это по-другому. Не многие парни берут имена своих жен. Почему бы и нет? Это здорово сочетается друг с другом", пишет Daily Mail.

Бруклин Пельтц Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Бруклин также рассказал, какие советы дали молодоженам его родители – Дэвид и Виктория. Они сказали:

"Просто любите друг друга, старайтесь ни о чем не беспокоиться, продолжайте работать и просто старайтесь получать удовольствие", - поделился он советом Виктории и Дэвида.

Однако именно на свадьбе начались разногласия. Сообщалось, что Дэвид и Виктория частично организовали свадьбу сына Бруклина и Николы, которая стоила 5 миллионов фунтов стерлингов, но, как стало известно, их не пригласили сесть за главный стол вместе с семьей Николы. Вместо них их место заняли отец-миллиардер Николы и ее мать-модель.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

А сама Никола Пельтц недавно публично назвала другую причину конфликта с мамой Бруклина. При этом сам парень добавил, что все хорошо и никакого конфликта на самом деле нет.

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