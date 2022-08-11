Бруклин Бекхэм подогрел слухи о вражде его матери Виктории и жены Николы Пельтц

Никола не стала вдаваться в подробности, но подписчики тут же предположили, что она писала о вражде со свекровью Викторией Бекхэм. Мы уже рассказывали почему поссорились две светские дамы. Правда, публично они обе не подтверждали этот момент.

Бруклин Бекхэм с мамой Викторией / Фото: Associated Press

На днях Никола поделилась новым снимком, под котором загадочно написала: "Скучаю по нашей луне". А одним из первых фото прокомментировал ее муж. Он написал: "У тебя лучшее сердце", - а также добавил четыре смайлика с сердечками.

Поклонники посчитали, что именно Бруклин стал поддержкой для своей жены Николы в этом конфликте, который, судя по всему, все еще не удалось уладить. Ранее Пельтц делилась фотографиями, на которых показала, как плачет в постели, и поблагодарила за поддержку своего отца Нельсона Пельтца.

Ранее до свадьбы пары Виктория Бекхэм тепло общалась с будущей невесткой Николой, они часто переписывались в соцсетях, а также виделись во время семейных встреч.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Читайте также: