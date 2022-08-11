Бруклин Бекхэм подогрел слухи о вражде его матери Виктории и жены Николы Пельтц

23-летний парень публично выразил поддержку своей супруге Николе Пельтц, которая поделилась в соцсетях душераздирающими сообщениями о своем эмоциональном состоянии.
Никола не стала вдаваться в подробности, но подписчики тут же предположили, что она писала о вражде со свекровью Викторией Бекхэм. Мы уже рассказывали почему поссорились две светские дамы. Правда, публично они обе не подтверждали этот момент.
На днях Никола поделилась новым снимком, под котором загадочно написала: "Скучаю по нашей луне". А одним из первых фото прокомментировал ее муж. Он написал: "У тебя лучшее сердце", - а также добавил четыре смайлика с сердечками.
Поклонники посчитали, что именно Бруклин стал поддержкой для своей жены Николы в этом конфликте, который, судя по всему, все еще не удалось уладить. Ранее Пельтц делилась фотографиями, на которых показала, как плачет в постели, и поблагодарила за поддержку своего отца Нельсона Пельтца.
Ранее до свадьбы пары Виктория Бекхэм тепло общалась с будущей невесткой Николой, они часто переписывались в соцсетях, а также виделись во время семейных встреч.
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