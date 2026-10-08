Бруклин Бекхэм показал огромное тату, посвященное жене Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

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27-летний Бруклин Бекхэм продемонстрировал огромное тату на спине, посвященное его жене — 31-летней Николе Пельтц.

На одном из снимков, которые Никола опубликовала в своем Instagram, Бруклин позирует без рубашки, благодаря чему хорошо видно татуировку, занимающую верхнюю часть его спины. Это не обычная надпись или рисунок — на коже Бекхэма запечатлено целое любовное письмо, которое возлюбленная написала ему перед их свадьбой.

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Татуировка Бруклина Бекхэма / © Instagram Николы Пельтц

В послании Пельтц обращается к мужу с нежными словами и рассказывает о своих чувствах к нему. Она пишет о его добром сердце, называет его своим «вечным мальчиком» и обещает быть рядом с ним, несмотря на любые жизненные испытания.

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Татуировка Бруклина Бекхэма / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин нанес письмо на спину еще до свадьбы пары в 2022 году. Пара сейчас проводит время во французской столице. Они вместе посещают мероприятия Недели моды и продолжает демонстрировать близкие отношения на фоне продолжающегося конфликта Бруклина с его родителями — Дэвидом и Викторией Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Так, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пришли на показ Balenciaga.

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