Бруклин Бекхэм с женой Николой посетили светский прием и рассказали, когда планируют заводить детей

Никола, которая кардинально сменила цвет волос из блондинки в брюнетку, приехала поддержать мужа Бруклина, который недавно появился на обложке Variety и рассказал, чем займется дальше в жизни после того, как его карьера фотографа не сложилась. Бекхэм был взволнован, получив свою "первую в истории награду" в качестве лауреата.

Бруклин Пельтц-Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Пара мило позировала фотографам и не выпускала друг друга из объятий. Бруклин был одет в черный свитер с вырезом в форме кинжала и черных брюках в сочетании с черно-серыми кроссовками. Никола надела серый костюм, который состоял из топа-бюстье с поясом от Fendi в сочетании с черными грубыми ботинками на платформе. Никола сделала аккуратный макияж со стрелками на веках и была без каких-либо украшений. Даже маникюр не сделала.

Во время мероприятия пара рассказала, что пока не планирует заводить детей. "Мы не планируем заводить детей в следующем году. Но мы хотели бы когда-нибудь иметь большую семью - мы хотели бы иметь своих собственных детей, а также хотели бы усыновить", - сказали супруги.

Бруклин Пельтц-Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что у Николы конфликт с мамой Бруклина Викторией Бекхэм. Недавно Бруклин Бекхэм подогрел слухи о вражде его матери и жены. Возможно, именно с этим связаны перемены во внешности Пельтц.

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