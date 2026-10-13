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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Бруклин Бекхэм страстно поцеловал жену на фоне Эйфелевой башни

В Сети появилось романтическое видео звездной пары.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

27-летний Бруклин Бекхэм и его 31-летняя жена Никола Пельтц поделились романтическими фотографиями из Парижа. На одном из снимков супруги страстно целуются на фоне подсвеченной Эйфелевой башни, демонстрируя свои чувства на улицах французской столицы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Фото и видео Никола поделилась в своем Instagram — они были сделаны во время поездки пары на Неделю моды в Париже. Для прогулки она выбрала джинсы с низкой посадкой, а Бруклин предпочел повседневный образ. На фото супруги обнимаются и целуются.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Романтические фотографии появились на фоне продолжающегося конфликта между Бруклином и его знаменитыми родителями — Дэвидом и Викторией Бекхэм. Пока семья собралась в Париже на показе новой коллекции Виктории, Бруклин и Никола провели время отдельно и не присоединились к родственникам.

Несмотря на семейные разногласия, супруги продолжают открыто демонстрировать близость. В последнее время они регулярно делятся совместными фотографиями и проводят время с семьей Николы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Отметим, Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 года. В 2025 году пара повторно обменялась клятвами, отметив важность своих отношений.

Ранее, напомним, Бруклин Бекхэм показал огромное тату, посвященное жене Николе Пельтц.

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