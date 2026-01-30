ТСН в социальных сетях

Бруклин Бекхэм вернулся к любимому занятию на кухне, но оконфузился

Бруклин Бекхэм вернулся в соцсети после скандального заявления о том, что он больше не хочет общаться со своими родителями — Дэвидом и Викторией.

Бруклин Бекхэм

Бруклин Бекхэм / © Associated Press

Старший сын четы Бекхэм подвергся насмешкам со стороны фанатов после того, как поделился с ними рецептом приготовления спагетти болоньезе, в котором не оказалось спагетти.

26-летний Бруклин поделился новым видеороликом, который стал его первой публикацией о приготовлении еды после его сенсационного заявления о вражде с родителями. В видео Бруклин продемонстрировал этапы приготовления «особого блюда спагетти болоньезе», хотя, по иронии судьбы, в нем не было спагетти.

Фанаты засыпали парня комментариями и вопросами о том, а где же все таки спагетти?

«Это не спагетти», «Хм, неужели никто не собирается обсуждать самую очевидную проблему…? Это не спагетти…», «Особые спагетти, потому что там нет спагетти», — пишут фолловеры в комментариях.

После лавины откликов Бруклин оставила комментарий под постом: «Я собирался использовать спагетти, но они закончились xx».

Ранее Бруклина Бекхэма упрекали за то, что он не может накормить жену Николу Пельтц и она очень исхудала.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

