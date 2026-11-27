Бруклин Бекхэм у плиты с индейкой / © Instagram Николы Пельтц

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Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, впервые взял на себя приготовление праздничного ужина на День благодарения. 27-летний начинающий повар организовал семейное застолье для восьми человек в своем доме в Лос-Анджелесе, а главным блюдом вечера стала индейка по необычному рецепту.

О своих кулинарных планах Бруклин рассказал во время похода в The Cheese Store of Beverly Hills. Там он покупал сыр для мак-н-чиз — традиционной американской запеканки с макаронами и сыром. В итоге его покупка обошлась в 171,75 доллара. Продавцы предложили ему несколько сортов, среди которых были итальянская фонтина, выдержанный чеддер и голландская гауда. Бруклин решил взять понемногу каждого.

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Однако больше всего внимания привлек его способ приготовления индейки. Бекхэм рассказал, что собирается замариновать птицу в пиве Guinness, а затем встать пораньше и медленно запекать ее в духовке. Среди гарниров он запланировал батат с маршмеллоу — это любимое блюдо его супруги Николы Пельтц, а также картофель и начинку для индейки.

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«Я еще не решил, что делать с начинкой. Это мой первый День благодарения, который я готовлю сам, и я немного нервничаю», — признался Бруклин.

Бруклин Бекхэм у плиты / © Instagram Николы Пельтц

В своем Instagram жена Бруклина — Никола — показала результат.

Что приготовил Бруклин Бекхэм на День Благодарения / © Instagram Николы Пельтц

Праздник Бекхэм провел вместе с Николой и ее родными. Его собственные родители, Дэвид и Виктория Бекхэм, а также брат Ромео, сестра Харпер и брат Круз на семейных кадрах и в сообщениях о подготовке к ужину не фигурировали. Это связано с продолжающимся конфликтом внутри семьи.

Напомним, в январе Бруклин публично высказался о разладе с родителями. Он заявил, что на протяжении многих лет чувствовал контроль с их стороны и что они пытались вмешиваться в его отношения с Николой. Также он обвинил родителей в том, что публичный образ семьи для них важнее личных отношений. Дэвид и Виктория публично не стали подробно комментировать его заявления.

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Ранее, напомним, Виктория Бекхэм сделала шаг к примирению с Бруклином.

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