Бруклин Бекхэм занялся выпечкой хлеба и показал результат

Бруклин Бекхэм / © Getty Images

26-летний Бруклин — сын Дэвида и Виктории Бекхэм — уже несколько лет активно развивает себя в кулинарной сфере и часто публикует в Сети видео с рецептами. Он часто готовит бургеры, пасту, стейки и использует соусы своего бренда. И вот парень решил заняться выпечкой и испечь хлеб. Результат он показал в Instagram.

Хлеб, который испек Бруклин Бекхэм / © Instagram Бруклина Бекхэма

Хлеб, который испек Бруклин Бекхэм / © Instagram Бруклина Бекхэма

Вообще блюда Бруклина часто поддаются критике и вызывают неоднозначную реакцию. Особенно после его ссоры с родителями. Все дело в признаниях старшего сына Виктории и Дэвида, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и его женой Николой Пельтц.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Associated Press

