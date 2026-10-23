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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Брукс Надер повторила культовый образ Памелы Андерсон в корсете

Американская актриса сыграет главную роль в ремейке культового сериала 90-х, который принес Памеле Андерсон известность. Поэтому она отдала дань уважения коллеге с помощью наряда.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Брукс Надер

Брукс Надер / © Getty Images

Актриса и модель Брукс Надер произвела фурор своим нарядом, который она выбрала для появления в Каннах. Продвигая перезапуск культового сериала 1990-х годов «Спасатели Малибу», 29-летняя Брукс выбрала черный кожаный корсет, который подчеркивал талию и отличался глубоким декольте в форме сердца.

Брукс Надер / © Getty Images

Брукс Надер / © Getty Images

Она дополнила смелый верх облегающими чёрными брюками, сапогами и перчатками. Её наряд напоминал культовый образ Памелы Андерсон из фильма «Колючая проволока» (Barb Wire), который секс-символ носила в 1995 году.

Памела Андерсон, 1995 год / © Getty Images

Памела Андерсон, 1995 год / © Getty Images

Памела Андерсон играла роль Кейси Джин «Си-Джей» Паркер в сериале «Спасатели Малибу» (Baywatch) с 1992 по 1997 год, и этот персонаж стал культовым.

Брукс же в новой версии сериала сыграет Селену, капитана команды спасателей пляжа Зума. Её коллегами по съёмочной площадке станут Шей Митчелл, Стивен Амелл, Джессика Белкин, Ноа Бек, Гасси Харрисон, Тадеус ЛаГрон, Ливви Данн и Люк Айснер.

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