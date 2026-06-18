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- Шоу-бизнес
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Брутальный Джейсон Стэтхэм в брюках с подтяжками устроил фотосессию у ретро-спорткара
Известный актер поделился серией новых фото в Сети.
58-летний актер Джейсон Стэтхэм опубликовал в своем Instagram результат своей новой фотосессии. Он позировал у возле ретро-самолета Королевских ВВС Великобритании и винтажного спортивного автомобиля Lamborghini.
Джейсон был одет в белую рубашку в голубую полоску, черные брюки с подтяжками и туфли.
На кадрах звезда боевиков продемонстрировал свой фирменный стиль: брутальный взгляд, серьезное выражение лица и уверенные позы, идеально дополнившие атмосферу съемки с ретро-самолетом и спорткаром.
Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная позировали у египетских пирамид и Сфинкса. Звездная пара прилетела в Египет, чтобы посмотреть бой между Александром Усиком и Рико Верховеном.