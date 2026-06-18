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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Брутальный Джейсон Стэтхэм в брюках с подтяжками устроил фотосессию у ретро-спорткара

Известный актер поделился серией новых фото в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Комментарии
Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

58-летний актер Джейсон Стэтхэм опубликовал в своем Instagram результат своей новой фотосессии. Он позировал у возле ретро-самолета Королевских ВВС Великобритании и винтажного спортивного автомобиля Lamborghini.

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон был одет в белую рубашку в голубую полоску, черные брюки с подтяжками и туфли.

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

На кадрах звезда боевиков продемонстрировал свой фирменный стиль: брутальный взгляд, серьезное выражение лица и уверенные позы, идеально дополнившие атмосферу съемки с ретро-самолетом и спорткаром.

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная позировали у египетских пирамид и Сфинкса. Звездная пара прилетела в Египет, чтобы посмотреть бой между Александром Усиком и Рико Верховеном.

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Дата публикации
Количество просмотров
263
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