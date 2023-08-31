Брюки - лучший выбор: немецкая модель Тони Ганн продемонстрировала два стильный образа

Звезда решила сменить платья на более удобный вариант одежды и не прогадала.

Немецкая супермодель Тони Гаррн - одна из немногих звезд, которые отправились в Италию на Венецианский кинофестиваль, поскольку многие другие знаменитости, в частности актеры и режиссеры, в решили поддержать голливудскую забастовку и пропустить поездку в Италию в этом году.

Тони сначало вышла на красную дорожку в день открытия. Тогда на супермодели было обтягивающее платье цвета металлик от Alberta Ferretti из коллекции 2024 года.

Роскошный наряд она дополнила бриллиантовым колье на шее и высокой прической.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

На следующий день звезда вышла к фотографам в двух брючных костюмах и позировала возле отеля Excelsior. Первый ее наряд - желтый костюм от Bally состоящий из легкой рубашки и широкий штанов. Отделка у наряда была черной, а дополнила она его сумкой от бренда Bvlgari.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

Второй наряд Тони - классический полосатый костюм с прямыми штанами и удлиненным жакетом, который она носила с серой футболкой. Дополняли этот наряд серебристые босоножки.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

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