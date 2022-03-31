Брюс Уиллис и еще четыре звезды, которые публично заявляли, что страдают от афазии

На днях семья 67-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса сообщила, что актер больше не будет сниматься в кино из-за болезни. У "крепкого орешка" диагностировали афазию, из-за чего у него проблемы с памятью, а также некоторые нарушения речи.

Заявление в Instagram официально опубликовала экс-жена Уиллиса – актриса Деми Мур.

Брюс Уиллис / Associated Press

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим сожалением Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила.

Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него".

С таким диагнозом сталкивались и другие звезды, журнал People рассказал о нескольких историях.

Эмилия Кларк

Вскоре после завершения съемок первого сезона "Игры престолов" в 2011 году актрисе сделали операцию на головном мозге, и две недели спустя она не могла вспомнить свое имя.

Эмилия Кларк / Associated Press

"Я страдала от состояния, называемого афазией, в результате травмы, которую перенес мой мозг. Я просила медицинский персонал позволить мне умереть. Моя работа — вся моя мечта о том, какой будет моя жизнь — была сосредоточена на языке, на общении. Без этого я была потеряна". К счастью для Кларк, ее афазия была временной. "Меня отправили обратно в отделение интенсивной терапии, и примерно через неделю афазия прошла. Я могла говорить". В 2013 году Эмилия перенесла еще одну операцию по удалению аневризмы, которая вот-вот должна была разорваться. Сейчас Кларк выздоровела и чувствует себя хорошо, а также продолжает сниматься в кино.

Шерон Стоун

В 2001 году звезда "Основного инстинкта" перенесла инсульт. "Я вернулась домой после того инсульта, заикаясь, не могла читать в течение двух лет", — вспоминала актриса. Теперь я могу говорить об этом, потому что теперь я в порядке… Мне очень приятно говорить и иметь полный словарный запас".

Шерон Стоун / Associated Press

Стоун говорит, что сейчас она взволнована тем, что стареет, и шансы оправиться от инсульта, подобного тому, который у нее был, сильно уменьшаются. "Я решил очень усердно работать, чтобы открыть другие части своего разума. Теперь я сильнее. И я могу быть резкой и прямолинейной. Просто придется с этим смириться", - говорит актриса.

Габриэль Гиффордс

Бывший член Палаты представителей США от штата Аризона в 2011 году была тяжело ранена в голову и в критическом состоянии доставлена в Медицинский центр университета в Тусоне. После нескольких операций и месяцев в больнице с каждым годом она становится все сильнее, но продолжает бороться с афазией.

Габриэль Гиффордс / Associated Press

В январе 2012 года Гиффордс объявила об отставке. 25 января ушла со своего поста, чтобы сосредоточиться восстановлении после тяжелого ранения.

"Афазия действительно отстой. Слова у меня в голове. Я просто не могу их произнести. Я люблю поговорить. Я болтлива", - говорит политик. Она проходит логопедическую терапию, наряду с которой обнаружила, что Валторна — медный духовой музыкальный инструмент, помогает ей восстанавливаться. Она играет пять дней в неделю.

Рэнди Трэвис

Американский кантри-певец Рэнди Трэвис во время лечения застойной сердечной недостаточности в июле 2013 года перенес обширный инсульт, из-за которого он не мог говорить. "В моем случае мой мозг функционировал, и я мог понять, что говорит мне моя жена Мэри. Но я не мог ответить ей", - написал Трэвис в своих мемуарах в 2019 году.

Рэнди Трэвис с супругой Мэри / Associated Press

"Когда мы впервые вернулись домой, я почти не мог говорить. Мы провели три месяца у логопеда, прежде чем я научился произносить букву "А". В конце концов, примерно через полтора года, я мог говорить "ага", "нет" и "ванная". Я также мог сказать: "Я люблю тебя" и еще несколько фраз, но не более того. Все это меня очень расстраивало, я чувствовал себя как в ловушке внутри оболочки своего тела".

Рэнди Трэвис / Associated Press

Однако Трэвис постоянно добивается прогресса и смог восстановить свой певческий голос, даже выступая в последние годы.

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