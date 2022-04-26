"Будь мені, Боже, вартою": певица SVOYA посвятила украинским воинам песню-молитву

Украинская артистка представила новую композицию.

Украинская певица SVOYA представила новую песню "Молитва", которую посвятила украинским воинам. В основу композиции легло стихотворение, которое уже давно стало для защитников молитвой-оберегом.

"Доленосное стихотворение "Молитва" Дзвинки Торохтушко сопровождало наших бойцов во всех блиндажах и окопах, боях и потерях, достижениях и победах еще во времена АТО.

Это стихотворение стало песней, настоящей молитвой-оберегом. Стало легендой. Потому что там, на востоке, далеко не все солдаты знают, кто автор "Молитвы" да и есть ли у нее автор вообще, но, написанную от руки или напечатанную, ее имеют при себе почти все.

Слова простые, обычные, совсем не пафосные или патетические. Они просто живы и пережиты. Уставшие слова. Женщины, матери, украинки.

Будь мені, Боже, вартою, стражею!

…Я душу й тіло Тобі офірую.

Побудь, мій Боже, зі мною!!!

Вірую!!!" – написала артистка в Instagram.

Ранее SVOYA выпустила песню на стихи Тараса Шевченко "Доле, де ти?", которую посвятила всем обездоленным пострадавшим украинцам.

"Миллионы украинцев вынужденно покидают свои дома, оставляют все, чтобы убежать от войны, от ужасных обстрелов и сохранить свою жизнь и жизнь своих родных. Я видела этих потерянных людей, в их глазах столько боли и слез…

Мне больно за всех нас, потому что никто не имел права этого допустить!!! Почему? Почему эти дети мерзнут по вокзалам? И кто знает, будет ли у них возможность куда-то возвращаться?" – отметила певица.

Читайте также: