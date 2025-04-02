Будет горячо: DOROFEEVA выступит с большим шоу на бис во Дворце спорта

DOROFEEVA

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DOROFEEVA 12 апреля выступит с большим шоу HEARTBEAT на бис во Дворце спорта.

Это масштабное шоу покорило столицу осенью прошлого года. Артистка с ним возвращается, чтобы все снова почувствовали этот безумный ритм крутой стильной украинской музыки и безумных танцев.

DOROFEEVA

DOROFEEVA порадует поклонников любимыми хитами: «Кохаю, але не зовсім», «Хай пишуть», «Щоб не було», «На самоті», «вотсап», «Хартбіт», «А я все плакала», «Спитай у чата джипіті» «Додайте світла» и другими.

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DOROFEEVA

DOROFEEVA