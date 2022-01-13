Будет кроваво: на украинские экраны вышел новый фильм культовой франшизы "Крик"

Состоялась премьера главного фильма ужасов 2022 года, который вы должны просмотреть.
В украинский прокат с сегодняшнего дня, 13 января, вышла долгожданная пятая часть культовой хоррор-франшизы "Крик" (Scream).
Это первая лента, которую снял не создатель франшизы – Уэс Крэйвен (он умер в 2015 году). Режиссерами фильма выступили Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт ("Игра в прятки", "Пришествие дьявола").
Сценарий картины написал автор одного из лучших триллеров XXI века ("Зодиак") – Джеймс Вандербилт.
В новом слэшере события разворачиваются через 25 лет после событий, показанных в первом фильме "Крик" (1996). Лента рассказывает историю нового подражателя убийцы в маске призрака, убивающего всех в кровавом городке Вудсборо.
К своим ролям вернулись актеры предыдущих частей франшизы: Нив Кэмпбелл (Сидни Прескотт), Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) и Дэвид Аркетт (Дьюи Райли). В актерский состав слэшера вошли новые звезды: Дилан Миннетт, Майки Мэдисон, Джейк Куэйд, Дженна Ортега и другие.
Серийный маньяк в маске выходит на новую охоту. Какие жуткие убийства он задумал на этот раз, смотрите на экранах кинотеатров.
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